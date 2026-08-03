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Царьград

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New York Post: Инфантино добивается поддержки Трампа через Рубио

New York Post: Инфантино добивается поддержки Трампа через Рубио

Президент ФИФА Джанни Инфантино, столкнувшись с критикой, планирует встретиться 3 августа с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа в сохранении своей должности.

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