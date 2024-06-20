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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Механик показал сломанный двигатель BMW N26 изнутри

Мотор BMW N26 (экономичная версия N20), который сейчас можно обнаружить исключительно в североамериканских версиях предыдущей генерации моделей 2-,3- и 4-Series, зарекомендовал себя как вполне надежный (при условии надлежащего обслуживания).

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