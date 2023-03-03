Как поставить человека на место?

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Один мужчина в 37 лет встретил своего отца. Не праотца, нет, это было бы слишком жестоко. Там просто была давняя история обманутой деревенской девушки, которую перспективный кавалер оставил беременной, и отправился покорять городские вершины.