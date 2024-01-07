Разработан первый полупроводник из графена. У него есть шанс заменить кремний

Американские ученые из Технологического института Джорджии получили первый в мире функциональный полупроводник, изготовленный из графенаЭпитаксиальный графен совместим с традиционными методами производства микроэлектроники, так что он вполне может стать реальной альтернативой кремнию.
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