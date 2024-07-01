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Первые отзывы на Concord, «взрослое» дополнение для Sims 4, ремейки Assassin’s Creed…

Первые отзывы на Concord, «взрослое» дополнение для Sims 4, ремейки Assassin’s Creed…

Зарубежные СМИ опубликовали геймплейные превью командного шутера Concord, сиквел Cyberpunk 2077 будет аутентичнее первой части, в Ubisoft Toronto прошла волна сокращений, босс Ubisoft подтвердил разработку нескольких ремейков Assassin’s Creed, для Sims 4 выпустят дополнение про «вуху», представители Konami открыто говорят о желании вновь поработать с Кодзимой.

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