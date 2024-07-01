Первые отзывы на Concord, «взрослое» дополнение для Sims 4, ремейки Assassin’s Creed…

Зарубежные СМИ опубликовали геймплейные превью командного шутера Concord, сиквел Cyberpunk 2077 будет аутентичнее первой части, в Ubisoft Toronto прошла волна сокращений, босс Ubisoft подтвердил разработку нескольких ремейков Assassin’s Creed, для Sims 4 выпустят дополнение про «вуху», представители Konami открыто говорят о желании вновь поработать с Кодзимой.