Продолжение магнитных бурь: прогнозы на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года Ольга ВайленкоПрофессор Сергей Богачев из Института космических исследований Российской академии наук (РАН) сообщил о завершении магнитной бури средней силы (уровня G3), однако предупреждает, что возмущения в магнитосфере продолжатся и на следующей неделе.