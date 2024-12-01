Запад в трансе: С чем Белоусов ездил в Северную Корею — и с чем оттуда вернулся Россия может создать единую ПРО с Северной Кореей и Китаем На фото: министр обороны РФ Андрей Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын (справа налево на первом плане) перед началом концерта в честь прибытия российской военной делегации в Пхеньян, КНДР.