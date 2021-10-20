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15 нелепых котиков, которые ну очень неудобно устроились, но им норм

Сон застиг котиков в самых нелепых позах. Ну хоть им и удобно, а нам-то весело! Какая странная поза для сна Укрылся Как же его закрутило Не отходя от стола Немножечко йог Любитель одежды Конечно, зачем нужно лежанка, когда есть стол Да, он так спит Удобства превыше всего Дремлет как человек Не дошел Продается вместе с чакшкой Сам себя обнимает во сне Вместо подушки Такая милота соннаяThe post 15 нелепых котиков, которые ну очень неудобно устроились, но им норм first appeared on Мур ТВ.

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