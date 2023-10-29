Украина столкнулась с острой нехваткой реактивных снарядов GMLRS для HIMARS и MLRS

ВСУ испытывают перманентный дефицит боеприпасов из-за их расхода. Но, если с боеприпасами для ствольной артиллерии калибра 155 мм все относительно понятно, то тему нехватки управляемых реактивных снарядов типа Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), применяемых установками HIMARS и MLRS, нужно осветить подробней.