Дорожное покрытие обновили у социальных объектов в Советском районе

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов и глава администрации Советского района Александр Иванов оценили качество работ на объектах, благоустроенных в 2026 году по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!».
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