В Германии объяснили, зачем ВСУ дальнобойное оружие: «Играет важную роль»

БЕРЛИН, 29 сентября, ФедералПресс. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна иметь возможность применять дальнобойное оружие в целях самообороны, и отметила, что оно является критически важным для преодоления «минного пояса».