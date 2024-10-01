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В Петербурге и Ленобласти на минувших выходных прошел рейд «Нетрезвый водитель

В Петербурге и Ленобласти на минувших выходных прошел рейд «Нетрезвый водитель». Итогом мероприятия стали порядка 300 штрафов за "пьяную" езду.

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