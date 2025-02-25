Макрон: страны ЕС и вне блока готовы отправить войска на Украину

Они обеспечат гарантии после подписания мирного соглашения Многие государства, входящие в состав Евросоюза, и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
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