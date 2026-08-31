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Российский школьник отправил родителям 4,6 млн и подписал перевод мемом "67"

Российский школьник отправил родителям 4,6 млн и подписал перевод мемом "67"

Это самый крупный перевод от ребенка к родителю за первое полугодие 2026 года Т‑банк провел исследование и выявил интересные особенности денежных переводов внутри семей.

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