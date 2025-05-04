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Захарова прокомментировала опубликованную Ермаком картинку с горящим Кремлем

Захарова прокомментировала опубликованную Ермаком картинку с горящим Кремлем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неонацизме на Украине после того, как глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал картинку с горящим Кремлем.

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