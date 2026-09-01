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Царьград

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Прилучный и Брутян завели щенка мини-мальтипу для сына

Прилучный и Брутян завели щенка мини-мальтипу для сына

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился новый член семьи — щенок мини-мальтипу. Актриса поделилась видео, где её сын Микаэль с нежностью держит собаку.

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