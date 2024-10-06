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Спички - не игрушка

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Вырвали органы. Иностранный наемник заплатил ужасную цену за контракт с ВСУ

Вырвали органы. Иностранный наемник заплатил ужасную цену за контракт с ВСУ

Поездка колумбийского наемника на Украину закончилась настоящим кошмаром для членов его семьи. Майкл Рамирес Фино с позывным Лансеро погиб на Украине, после чего тело вернули родственникам без внутренних органов, сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на колумбийское издание Ahora.

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