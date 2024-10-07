Assassin's Creed Valhalla получила поддержку достижений Steam После запуска ниже ожидаемо...

Assassin's Creed Valhalla получила поддержку достижений SteamПосле запуска ниже ожидаемого для своих последних игр, Ubisoft, похоже, окончательно возвращается в Steam, включая запуск своих игр с первого дня на платформе Valve.
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