«Шиптарь в клубе – позор «Спартака». Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер против Даку на дерби с «Партизаном»

Фанаты « Црвены Звезды » выразили протест против перехода Мирлинда Даку в «Спартак». Во время вчерашнего дерби с « Партизаном » в рамках 8-го тура чемпионата Сербии (2:1) на трибуне появилась растяжка с надписью на русском языке: «Шиптарь в клубе – позор «Спартака»!» Одновременно с этим болельщики скандировали: «Русские и сербы – братья навек!» Даку перешел в «Спартак» из «Рубина» в августе за отступные в размере 11 млн евро.