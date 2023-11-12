Украина сломлена открывшейся правдой о Зеленском: Люди не верят президенту, ждут поражения и предлагают начать переговоры

Ситуация еще хуже, чем описано в статье Time. Пора посмотреть правде в глаза, а не делать виновными западных журналистов Фото: REUTERSВ команде президента Украины попытались опровергнуть тезисы нашумевшей публикации и начали искать источник утечки информации Статья в журнале Time, о которой мы писали вчера, не произвела эффект, а стала самой настоящей бомбой, которая взорвалась, разнеся Банковую, где находится Офис президента Украины, в ошметки и куски.