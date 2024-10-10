Кондопожанин взыскал с Фонда капремонта деньги за затопленную квартиру

Житель Карелии обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба и выиграл дело В многоквартирном доме в Кондопоге проводили капитальный ремонт, в рамках которого подрядчики занимались восстановлением кровли.
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