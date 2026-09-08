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Гонки, небо и мечта: Андрей Ан стал новым героем проекта "Наши люди"

Гонки, небо и мечта: Андрей Ан стал новым героем проекта "Наши люди"

От уличного гонщика до главы Федерации автоспорта — под руководством Андрея Ана аэродром Панфилово превратился в центр притяжения для дрэг-рейсеров со всей страны.

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