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Военное обозрение

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  • Boris Max
    Трепать языком одно, а обективный контроль, другое!Командование ВСУ:...
  • Анфиса Иванова
    Бля...ну довыёживаются...точно весь мир пустят в тар - тарары...Президент Европей...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , во чувак  ОБКУРИЛСА  то НЕ по ДЕТСКИ ...!!!Президент Европей...

Развёртывание гиперзвуковых комплексов LRHW Dark Eagle: планы и проблемы

Развёртывание гиперзвуковых комплексов LRHW Dark Eagle: планы и проблемы

Армия США пытается довести гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW Dark Eagle до полноценной эксплуатации в войсках.

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