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МОСИНФОРМ

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Чат-бот на базе ИИ для планирования занятий стал доступен преподавателям столичных колледжей в «МЭШ»

Чат-бот на базе ИИ для планирования занятий стал доступен преподавателям столичных колледжей в «МЭШ»

В электронном журнале «Московской электронной школы» («МЭШ») появился чат-бот для преподавателей столичных колледжей.

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