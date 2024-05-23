Россия – Китай: стратегическое партнёрство перед вызовом вторичных санкций

На путях адаптации к туманной торговой среде По информации ряда зарубежных источников, первый государственный визит после официального вступления в должность Президента РФ Владимир Путин нанесёт в Китайскую Народную Республику, посетив два города.
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