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Татар-информ

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Госстройнадзор РТ заявил о готовности расширить контроль в долевом строительстве

Госстройнадзор РТ заявил о готовности расширить контроль в долевом строительстве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Инспекция государственного строительного надзора Татарстана полностью готова принять полномочия по контролю в сфере долевого строительства еще в восьми районах республики.

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