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Закон, порядок, государство

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Во Владивостоке при поддержке Тихоокеанского флота проходят соревнования по подледному ориентированию «АНДЕРАЙС ГЕЙМС»

Во Владивостоке при поддержке Тихоокеанского флота проходят соревнования по подледному ориентированию «АНДЕРАЙС ГЕЙМС»

Соревнования организованы при поддержке Агентства по туризму Приморского края и Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края.

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