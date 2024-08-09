КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Наступление ВСУ в Курской области потерпело первую большую неудачу: противнику не удалось пробиться к районному центру — городу Рыльску.
ВСУ ПРОВОДЯТ ЖЁСТКУЮ ЗАЧИСТКУ: В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗАХОДИТ СПЕЦНАЗ
Комментарии
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александр бажан
Где же огнеметы и др. техника? Жечь бандеровцев надо и на ихних плечах зайти в Харьков.
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6 час.
В
Василий
Как поговаривал Геббельс - "... мы не отступаем, просто мы не даём противнику быстро наступать". Надо смотреть правде в глаза - поимели неплохо хохлы наших енералов, теперь на всех каналах они смело оправдываются.
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37 мин.
Александр Рожков
Аукаются нам все эти перестройки. А то ли еще будет...?
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32 мин.
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