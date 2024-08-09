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Закон и Порядок

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ВСУ ПРОВОДЯТ ЖЁСТКУЮ ЗАЧИСТКУ: В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗАХОДИТ СПЕЦНАЗ

ВСУ ПРОВОДЯТ ЖЁСТКУЮ ЗАЧИСТКУ: В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗАХОДИТ СПЕЦНАЗ

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Наступление ВСУ в Курской области потерпело первую большую неудачу: противнику не удалось пробиться к районному центру — городу Рыльску.

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Комментарии
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александр бажан
Где же огнеметы и др. техника?   Жечь бандеровцев надо и на ихних плечах зайти в Харьков.
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6 час.
В
Василий
Как поговаривал Геббельс - &quot;... мы не отступаем, просто мы не даём противнику быстро наступать&quot;. Надо смотреть правде в глаза - поимели неплохо хохлы наших енералов, теперь на всех каналах они смело оправдываются.
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