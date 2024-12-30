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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсер ремейка MGS3 назвал Black Myth: Wukong самой шокирующей игрой 2024 года В рамка...

Продюсер ремейка MGS3 назвал Black Myth: Wukong самой шокирующей игрой 2024 года В рамка...

Продюсер ремейка MGS3 назвал Black Myth: Wukong самой шокирующей игрой 2024 годаВ рамках ежегодного журналистского интервью с японскими разработчиками для портала 4Gamer старшего продюсера Konami Нориаки Окамуру попросили рассказать, какая игра 2024 года потрясла его больше всего.

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