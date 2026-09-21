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Газета.ру

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В Москве 26 сентября перекроют ряд улиц и набережных из-за Московского Марафона

В Москве 26 сентября перекроют ряд улиц и набережных из-за Московского Марафона

26 сентября в столице временно ограничат движение автомобилей на ряде улиц и набережных. Причина — проведение Московского Марафона на 10 км.

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