В Крыму растёт запрос на хорошую мобильную связь По словам министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберта Куршутова, людям стало недостаточно просто разговаривать по телефону, а для этого необходимо улучшать строительство сотовых сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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