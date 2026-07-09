НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Марк Кьюбан подал в суд на Патрика Дюмона из-за вреда его деловым интересам

«Мэверикс» переносят свою арену в пригород Далласа. Бывший основной владелец клуба Марк Кьюбан, сохраняющий под своим контролем долю в 27%, подал в суд на Патрика Дюмона и Адельсонов, требуя защиты своих деловых интересов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии