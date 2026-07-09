Марк Кьюбан подал в суд на Патрика Дюмона из-за вреда его деловым интересам

«Мэверикс» переносят свою арену в пригород Далласа. Бывший основной владелец клуба Марк Кьюбан, сохраняющий под своим контролем долю в 27%, подал в суд на Патрика Дюмона и Адельсонов, требуя защиты своих деловых интересов.