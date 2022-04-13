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В Истре будут производить половину нужного стране детского питания

В Истре будут производить половину нужного стране детского питания

В подмосковной Истре расширят производство детских сухих адаптированных молочных смесей. У компании «Инфаприм» уже есть действующий завод по производству молочных смесей в Истре, но в рамках импортозамещения она решила расширить производство.

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