В Истре будут производить половину нужного стране детского питания

В подмосковной Истре расширят производство детских сухих адаптированных молочных смесей. У компании «Инфаприм» уже есть действующий завод по производству молочных смесей в Истре, но в рамках импортозамещения она решила расширить производство.
В подмосковной Истре расширят производство детских сухих адаптированных молочных смесей. У компании «Инфаприм» уже есть действующий завод по производству молочных смесей в Истре, но в рамках импортозамещения она решила расширить производство.
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