Ученый Русакова допустила получение Гайаной военной поддержки против Венесуэлы

Старший научный сотрудник института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова в интервью «Звезде» рассказала, как обычно развиваются территориальные споры между странами Латинской Америки, может ли Гайана предпринять превентивные меры по отношению к Венесуэле и может ли перейти спор двух стран в горячую фазу.
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