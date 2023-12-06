Страна и люди
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Страна и люди

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Ученый Русакова допустила получение Гайаной военной поддержки против Венесуэлы

Ученый Русакова допустила получение Гайаной военной поддержки против Венесуэлы

Старший научный сотрудник института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова в интервью «Звезде» рассказала, как обычно развиваются территориальные споры между странами Латинской Америки, может ли Гайана предпринять превентивные меры по отношению к Венесуэле и может ли перейти спор двух стран в горячую фазу.

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