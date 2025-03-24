Русских унизили. Высказывание Киева об освобожденных территориях. СВО заканчивается? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру понедельника, 24 марта: Русских в Сирии унижают! В заложниках — военные и техника! Военкор в панике «Силуанов и Набиуллина обрушат рубль.
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