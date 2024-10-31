Глава ТПП РФ: малый бизнес может столкнуться со сложностями при вводе уплаты НДС

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. Малый бизнес, на который распространяется упрощенная система налогообложения (УСН), может столкнуться с трудностями, если будет введена обязанность уплачивать НДС в случае достижения оборота, превышающего 60 млн рублей.