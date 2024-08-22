Самая компактная и функциональная этажерка для ванной своими руками. Справится даже ребенок!

В маленьких квартирах, а особенно в хрущевках, планировка часто либо не позволяет вместить все необходимое, либо, наоборот, оставляет пустые места… В них вроде и не поместишь ничего, а место они занимают.
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