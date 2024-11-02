РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    С хозяевами на мыловарню!В Хабаровске возб...
  • Сергей Oблезов
    Надо брать Байрактары-они ими Россию победили!!!Эстония задумалас...
  • Надежда Белугина
    Поддерживаю решение президента. Срок службы такого гражданина, который приносит огромную пользу стране, не стоит огра...Путин продлил сро...

Разработки уральских металлургов получили три «золота» «Метал-Экспо»

Разработки уральских металлургов получили три «золота» «Метал-Экспо»

ММК на «Металл-Экспо» завоевал три «золота» за высокотехнологичные разработки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания стала обладателем трех золотых медалей Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2024».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх