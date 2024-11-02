Разработки уральских металлургов получили три «золота» «Метал-Экспо»

ММК на «Металл-Экспо» завоевал три «золота» за высокотехнологичные разработки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания стала обладателем трех золотых медалей Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2024».
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