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Газета.ру

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Медведев: никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию бога

Медведев: никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию бога

Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию бога. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя угрозы из США в адрес Ирана.

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