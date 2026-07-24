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Конаковские школьники посетили Тверь с профориентационной экскурсией

Конаковские школьники посетили Тверь с профориентационной экскурсией

От правопорядка до истории: конаковские школьники посетили Тверь с профориентационной экскурсией. Летние каникулы для школьников из города Конаково прошли с особой пользой: ребята отправились в увлекательную поездку в Тверь.

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