От правопорядка до истории: конаковские школьники посетили Тверь с профориентационной экскурсией. Летние каникулы для школьников из города Конаково прошли с особой пользой: ребята отправились в увлекательную поездку в Тверь.
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