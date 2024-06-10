В Приморском крае военнослужащие ВВО выполняют стрельбу из гранатометов РПГ-7В

В ходе практических занятий, обучающиеся выполняют боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.
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