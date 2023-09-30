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В Перу обеспечили непрерывность образовательных услуг ливневками в школах

В Перу обеспечили непрерывность образовательных услуг ливневками в школах

Более 67 миллионов солей выделено в Перу для проведения профилактических мероприятий в связи с дождями в 4884 школах в Ламбаеке, Пьюре и Тумбесе с целью обеспечения непрерывности образовательных услуг в школах на севере страны, пострадавших от дождей, заявили в министерстве образования.

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