В Перу обеспечили непрерывность образовательных услуг ливневками в школах

Более 67 миллионов солей выделено в Перу для проведения профилактических мероприятий в связи с дождями в 4884 школах в Ламбаеке, Пьюре и Тумбесе с целью обеспечения непрерывности образовательных услуг в школах на севере страны, пострадавших от дождей, заявили в министерстве образования.