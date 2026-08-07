«Обманывают РЛС»: выяснилось, как дроны ВСУ долетели до Екатеринбурга

Betahon

В стране несколько тысяч ЧОПов, в которых работает по неточным данным от 700 000 до 1,5 млн. сотрудников, в основном бывших сотрудников правоохранительных органов и МО РФ, имеющих определенные навыки и боевой подготовки. Их использование на объектах охраны и вооружение спецсредствами для нейтрализации дроновой атаки могло бы частично решить основную задачу на региональном и местном уровне.