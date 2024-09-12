Жителю Хакасии, занимавшемуся незаконным оборотом безакцизных табачных изделий, вынесен приговор

В период с января по май текущего года саяногорец 1982 года рождения в нежилых помещениях, расположенных в Абакане и Саяногорске, организовал склад, где хранил немаркированную табачную продукцию с целью её дальнейшего сбыта на территории Хакасии.
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