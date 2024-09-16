Уголовное дело топ-менеджеров «Телты» передали в Мещанский суд

Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывших топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» – Алексея Высокова, Елены Гришиной, Игоря Морозова и Алексея Пальмова – не будет рассматриваться в Таганском суде Москвы.
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