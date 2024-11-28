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Под Омском мастерицы открыли производство бронежилетов для служебных собак

Под Омском мастерицы открыли производство бронежилетов для служебных собак

Защитные костюмы для животных получаются намного дешевле, чем на маркетплейсахСпециальные бронежилеты для служебных собак, которые вместе с военными отправляются в зону специальной военной операции, научились шить мастерицы-волонтёры из Омской области.

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