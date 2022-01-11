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Следователь по "болотному делу" и "Зимней вишне" решил стать адвокатом

Следователь по "болотному делу" и "Зимней вишне" решил стать адвокатом

Следователь Рустам Габдулин, который вел несколько резонансных дел против представителей российской оппозиции, в декабре покинул Следственный комитет, чтобы начать карьеру адвоката, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление самого Габдулина.

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