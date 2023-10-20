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Нижегородская правда

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Иван Носков проверил готовность дорожных служб к зимнему сезону

Иван Носков проверил готовность дорожных служб к зимнему сезону

20 октября глава города Дзержинска Иван Носков с рабочим визитом посетил базу МБУ «Город», где вместе с руководством предприятия вручил благодарственные письма сотрудникам и представителям подрядных организаций, занятых на работах по содержанию общественных пространств и улиц города, а также проверил готовность автопарка к зимнему сезону.

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