Иван Носков проверил готовность дорожных служб к зимнему сезону

20 октября глава города Дзержинска Иван Носков с рабочим визитом посетил базу МБУ «Город», где вместе с руководством предприятия вручил благодарственные письма сотрудникам и представителям подрядных организаций, занятых на работах по содержанию общественных пространств и улиц города, а также проверил готовность автопарка к зимнему сезону.