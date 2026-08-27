Глава ЦРУ доложил Трампу о результатах тайного визита в Москву

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, вернувшись из необъявленной поездки в Москву, провел встречу с президентом Дональдом Трампом и доложил об итогах переговоров с российскими коллегами.
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