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Аргументы недели

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Глава ЦРУ доложил Трампу о результатах тайного визита в Москву

Глава ЦРУ доложил Трампу о результатах тайного визита в Москву

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, вернувшись из необъявленной поездки в Москву, провел встречу с президентом Дональдом Трампом и доложил об итогах переговоров с российскими коллегами.

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