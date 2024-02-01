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Рецепт желе из киви

Рецепт желе из киви

Лев Борисович расскажет, как приготовить оригинальный десерт дома. 123RF/legion-media.ru Желе из киви достаточно легко готовить, а выглядит оно очень эффектно! Ингредиенты 250 мл воды 2-3 плода киви 50-100 г сахара (по вкусу) 5 г желатина ПриготовлениеЗалейте желатин водой и оставьте набухать.

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